Asilo della Laguna: Prada e Unesco uniti per insegnare la sostenibilità (Di martedì 10 maggio 2022) Life&People.it Prada e Unesco si uniscono per insegnare la sostenibilità a Venezia, tramite l’Asilo della Laguna. Si tratta di un progetto finalizzato ai bambini in età prescolare in modo da sensibilizzarli nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità sin da piccoli. Solo così potranno essere adulti migliori e disposti a collaborare per rendere il mondo più pulito. L’iniziativa si inserisce nel progetto Sea Beyond, con cui Prada rafforza il legame con il mare e la sostenibilità. Qui si inserisce l’Unesco con la sua Commissione Oceanografica Intergovernativa. Ecco in cosa consiste questo sodalizio tra Prada e Unesco per la ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 10 maggio 2022) Life&People.itsi uniscono perlaa Venezia, tramite l’. Si tratta di un progetto finalizzato ai bambini in età prescolare in modo da sensibilizzarli nei confronti dell’ambiente esin da piccoli. Solo così potranno essere adulti migliori e disposti a collaborare per rendere il mondo più pulito. L’iniziativa si inserisce nel progetto Sea Beyond, con cuirafforza il legame con il mare e la. Qui si inserisce l’con la sua Commissione Oceanografica Intergovernativa. Ecco in cosa consiste questo sodalizio traper la ...

