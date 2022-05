“Amore, metti il profilattico”. Lo faceva durante il sesso col fidanzato e lui la scopre. Condannata (Di martedì 10 maggio 2022) In carcere per sei mesi dopo una condanna arrivata per aver rubato lo sperma del suo partner facendo dei buchi nei preservativi. La donna, che desiderava rimanere incinta, ha sabotato i preservativi del suo partner senza il suo permesso in modo da poter restare incinta. Il tribunale della Germania occidentale ha detto che sabotare un preservativo prima di un rapporto è noto come “furto” e normalmente implica che l’uomo distrugga la barriera anticoncezionale. La donna protagonista della ‘storia’ ha 39 anni e durante il processo è stata descritta in tribunale come coinvolta in una relazione di “amica con benefici” con un uomo di 42 anni. Preservativi del partner bucati per restare incinta: Condannata a sei mesi La coppia si sarebbe incontrata per avere dei rapporti dall’inizio del 2021 e fin da subito la donna ha provato a rimanere incinta ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 10 maggio 2022) In carcere per sei mesi dopo una condanna arrivata per aver rubato lo sperma del suo partner facendo dei buchi nei preservativi. La donna, che desiderava rimanere incinta, ha sabotato i preservativi del suo partner senza il suo permesso in modo da poter restare incinta. Il tribunale della Germania occidentale ha detto che sabotare un preservativo prima di un rapporto è noto come “furto” e normalmente implica che l’uomo distrugga la barriera anticoncezionale. La donna protagonista della ‘storia’ ha 39 anni eil processo è stata descritta in tribunale come coinvolta in una relazione di “amica con benefici” con un uomo di 42 anni. Preservativi del partner bucati per restare incinta:a sei mesi La coppia si sarebbe incontrata per avere dei rapporti dall’inizio del 2021 e fin da subito la donna ha provato a rimanere incinta ...

