VIDEO F1 | Max Verstappen vince il GP di Miami | 2° Charles Leclerc | 3° Carlos Sainz

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) Maximpressiona econ pieno merito il Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il portacolori del team Red Bull ha disputato una gara pressoché impeccabile, con una partenza eccellente nella quale si è subito sbarazzato di, quindi ha iniziato il suo ennesimo lungo duello con. Quando il monegasco ha iniziato a soffrire con le sue gomme medie, il campione del mondo in carica lo ha subito attaccato e l’ha passato, aprendo un gap notevole. Solamente la Safety Car uscita per l’incidente di Lando Norris ha riaperto i giochi, con il portacolori della scuderia Ferrari che ha tentato l’assalto per mezzo del DRS. Maxha ...