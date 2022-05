Una Vita anticipazioni 10 maggio 2022, Anabel accetta di sposare Aurelio (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita trasmessa martedì 10 maggio 2022 Aurelio fa la proposta di matrimonio ad Anabel, la quale accetta immediatamente con grande entusiasmo. Anche se poi la ragazza mette un veto a questa novità, in quanto dice al fidanzato che non vuole ancora rendere pubblica la loro decisione perchè è suo desiderio appianare le divergenze con suo padre Marcos. Il Quesada accetta anche se non è completamente d’accordo con lei. Intanto proprio Aurelio parla con Genoveva a proposito di Natalia e di come sfruttare la giovane a loro vantaggio. I due insieme sono diventati una coppia diabolica. Troverete sul sito Mediaset Infinity video anticipazioni che riguardano gli episodi di questa settimana. ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella puntata di Unatrasmessa martedì 10fa la proposta di matrimonio ad, la qualeimmediatamente con grande entusiasmo. Anche se poi la ragazza mette un veto a questa novità, in quanto dice al fidanzato che non vuole ancora rendere pubblica la loro decisione perchè è suo desiderio appianare le divergenze con suo padre Marcos. Il Quesadaanche se non è completamente d’accordo con lei. Intanto proprioparla con Genoveva a proposito di Natalia e di come sfruttare la giovane a loro vantaggio. I due insieme sono diventati una coppia diabolica. Troverete sul sito Mediaset Infinity videoche riguardano gli episodi di questa settimana. ...

