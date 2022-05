Ucraina | attacco missilistico a Odessa durante la visita di Charles Michel

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Con l'attacco all'Ucraina Mosca ha risposto ad 'una minaccia diretta vicino ai confini russi' perché 'un… - zerocalcare : [SHENGAL SOTTO ATTACCO] Ciao, un thread di 8 twit sull'nord dell'Iraq (se non seguite già @UIKIONLUS), perché quant… - UNICEF_Italia : Alla vigilia della Festa della Mamma ci sono madri che potrebbero avere perso i propri figli e bambini che potrebbe… - rep_parma : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin: 'La Nato una minaccia, l'Occidente preparava un attacco'. Macro… - tomascann : RT @mentecritica: 4/9 Oggi, infatti, le motivazioni dell'attacco sono cambiate nuovamente. Prima la denazificazione, poi le repubbliche sep… -

... autori dell'. Lo stesso ambasciatore ha chiarito come sarà inoltrata una protesta formale . ... La repubblica popolare di Donetsk e la repubblica popolare di Luhansk non appartengono all'" ...L', ha aggiunto, "ci ricorda ancora una volta che in questa guerra, come in tanti conflitti, sono i civili a pagare il prezzo più alto"., il cane Patron premiato da Zelensky I fronti ...Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha dovuto nascondersi nei rifugi durante la sua visita di oggi, lunedì 9 maggio, a Odessa a causa di un attacco missilistico. La notizia è riportata ...L'ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreev, è stato duramente contestato a Varsavia e gli è stata lanciata contro della vernice rossa mentre provava a deporre una corona di fiori nel cimitero dei ...