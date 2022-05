Tottenham, Paratici mette nel mirino un calciatore del Verona (Di lunedì 9 maggio 2022) . Il dirigente degli Spurs vuole regalare a Conte un centrocampista Secondo la BBC, Fabio Paratici starebbe pensando di regalare a Conte Antonin Barak del Verona per rinforzare il centocampo del Tottenham. Sull’incursore di Tudor è però forte anche il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022) . Il dirigente degli Spurs vuole regalare a Conte un centrocampista Secondo la BBC, Fabiostarebbe pensando di regalare a Conte Antonin Barak delper rinforzare il centocampo del. Sull’incursore di Tudor è però forte anche il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gercci1 : RT @fRa_gAv: Firma per il River --> carriera finita! Firma per il Boca --> carriera finita 2! Firma per il Tottenham --> Paratici incompete… - Silvia_Mio86 : RT @fRa_gAv: Firma per il River --> carriera finita! Firma per il Boca --> carriera finita 2! Firma per il Tottenham --> Paratici incompete… - metalblanco1991 : RT @fRa_gAv: Firma per il River --> carriera finita! Firma per il Boca --> carriera finita 2! Firma per il Tottenham --> Paratici incompete… - fRa_gAv : Firma per il River --> carriera finita! Firma per il Boca --> carriera finita 2! Firma per il Tottenham --> Paratic… - junews24com : Calciomercato Juve: Conte ha già la lista degli obiettivi per l'estate? L'idea - VIDEO - -