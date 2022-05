Striscia la Notizia, Michelle Hunziker non sarà alla conduzione con Gerry Scotti: positiva al tampone rapido (Di lunedì 9 maggio 2022) Michelle Hunziker non sarà alla conduzione di Striscia la Notizia assieme a Gerry Scotti. La conduttrice è risultata positiva a un tampone rapido. In attesa di sapere se l’esito di covid verrà confermato attraverso un tampone molecolare, torna Valeria Graci: inviata del tg satirico dal 2014, ha già fatto coppia proprio con Scotti lo scorso marzo. Graci è molto apprezzata anche per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von Der Leyen. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)nondilaassieme a. La conduttrice è risultataa un. In attesa di sapere se l’esito di covid verrà confermato attraverso unmolecolare, torna Valeria Graci: inviata del tg satirico dal 2014, ha già fatto coppia proprio conlo scorso marzo. Graci è molto apprezzata anche per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von Der Leyen. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

