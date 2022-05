Storia di Hermine | la maestra che a 103 anni sogna di ' tornare' austriaca

(Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Quasi un secolo fa insegnava clandestinamente la lingua tedesca, bandita dal regime fascista, ai bambini sudtirolesi tra le allora sperdute e contese vallate dell'Alto Adige. Era nata sotto l'Austria e ora ha chiesto di ridiventare cittadina. Lei si chiama Hermine Aloisia Mair, 103, ed è l'ultimavivente delle 'Katakombenschulen', le 'scuole nelle catacombe'. "Sono natae voglio morire", è da sempre il suo credo. Vienna, però, ha già risposto con un primo secco 'nein' ('no') ma lei non ci sta e ha presentato ricorso. Il tema della cittadinanza, ovvero del doppio passaporto ai cittadini di madrelingua tedesca che vivono nell'odierno Alto Adige-Sudtirol sta conoscendo un momento di 'pausa' ma tutt'altro sopito dai tanti ...

La sua è una delle molte storie scritte nell'Europa del Novecento. Aloisia Mair è nata il 23 aprile 1919 a Cortaccia terravigneti lambita dall'Adige. Il Sudtirolo all'epoca era ...