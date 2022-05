Stop alla candidata che imbarazza Calenda a Como, la mistress si difende: «Io in lista contro pregiudizi e sessismo» (Di lunedì 9 maggio 2022) Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, non sarà candidata nella lista di Azione alle elezioni comunali di Como. Lo ha deciso la segreteria locale del partito di Carlo Calenda dopo che già l’ex ministro aveva sostanzialmente fermato quella presenza nella lista che aveva creato imbarazzi: «Non ci sono le condizioni per presentare la candidatura – scrive in una nota la segreteria di Azione – Non c’è alcun giudizio morale ma semplicemente la presa d’atto di una indicazione inopportuna e di un contesto non favorevole». Il «contesto non favorevole» è la professione di Zaghi: performer ipnotista e dominatrice dal vivo e su internet; alcuni dei suoi video sono stati considerati blasfemi. La lista Agenda Como 2030 presenta la candidatura a sindaco di Barbara Minghetti ed è ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Doha Zaghi, in arte Lady Demonique, non sarànelladi Azione alle elezioni comunali di. Lo ha deciso la segreteria locale del partito di Carlodopo che già l’ex ministro aveva sostanzialmente fermato quella presenza nellache aveva creato imbarazzi: «Non ci sono le condizioni per presentare la candidatura – scrive in una nota la segreteria di Azione – Non c’è alcun giudizio morale ma semplicemente la presa d’atto di una indicazione inopportuna e di un contesto non favorevole». Il «contesto non favorevole» è la professione di Zaghi: performer ipnotista e dominatrice dal vivo e su internet; alcuni dei suoi video sono stati considerati blasfemi. LaAgenda2030 presenta la candidatura a sindaco di Barbara Minghetti ed è ...

