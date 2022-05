Napoli | De Laurentiis | «Maradona come gli stadi inglesi? Lì hanno eliminato gli hooligans | qui…»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Aurelio De, presidente del, ha parlato dei possibili cambiamenti delloo azzurro: le dichiarazioni Nel corso di un incontro con il Sindaco Manfredi, Aurelio Deha parlato così dei possibili cambiamenti delloo del. LE PAROLE – «Per decidere bisogna essere massimo in due. Il sindaco mi disse che delloo si sarebbe interessato in prima persona, ma quando vieni eletto a questa carica hai bisogno almeno di 7/8 mesi per fare i conti con la realtà di questa città. Il sindaco, che è stato anche ministro, conosce le regole del dover amministrare il paese. Loo noi lo rimetteremo a posto e lo faremo diventare bellissimo, ma dobbiamo studiare tutte le problematiche collaterali che lo facciano ...

Presente il presidente del, De, l'ex agente Stefano Ceci e il Sindaco Manfredi. Ecco le parole del patron azzurro: FINALE DI CAMPIONATO - 'Se si pensa che non si debba più ...Lo ha detto il presidente delAurelio Derispondendo alle domande sul futuro del tecnico delper la prossima stagione. De, in una conferenza stampa nella sede del ..."Spalletti ha preso casa a Napoli No. Lui deve sentire Partenope nella sua anima. Se sente questa anima tinta di azzurro non potra' farne a meno ...Intervenuto con il sindaco Manfredi alla cerimonia di consegna al Sindaco di Napoli di una copia in miniatura della statua raffigurante Diego Armando Maradona, Aurelio De Laurentiis ha parlato del ...