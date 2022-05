Mané-Liverpool | rinnovo sempre più complicato | si fa avanti una big!

(Di lunedì 9 maggio 2022) Si fapiù complicata la trattativa per ildi Sadiocon il. L’agente dell’ala senegalese, secondo quanto riportato da Florian Plettenberg, della redazione di Sky Sport Germania, avrebbe parlato con il direttore sportivo del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic.Monaco Sadiovorrebbe percepire un ingaggio triplicato rispetto alle 116 mila sterline a settimana (circa 6 milioni di euro) percepite a. I bavaresi, freschi campioni di Germania, potrebbero accontentare le sue richieste. Dettaglio non da poco, il contratto discade nel giugno 2023, e la dirigenza del Bayern potrebbe fare forza proprio sulla brevità del contratto. Edoardo Crico

STnews365 : Il Bayern Monaco piomba su Mané: incontro con il procuratore. Il club bavarese avrebbe incontrato l'agente dell'att…

Ancora non ci sarebbero stati contatti col, club a cui Manè è legato da un altro anno di contratto.