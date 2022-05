LIVE Zeppieri-Khachanov 3-6 1-0, ATP Roma 2022 in DIRETTA: primo set del russo, ma l’azzurro vende cara la pelle (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Khachanov. Altro buon servizio del russo. 40-15 Vincente di Zeppieri in risposta. 40-0 Servizio esterno e dritto per Khachanov. 30-0 Prima vincente del russo. 15-0 Risposta corta dell’azzurro, Khachanov ha campo libero e colpisce. GAME Zeppieri, 1-0. Con un dritto a sventaglio con i piedi dentro il campo, l’azzurro si salva da un game parecchio complicato. AD-40 Quarto punto consecutivo per Giulio, che costringe l’avversario ad un altro errore! 40-40 Con il coltello tra i denti, Zeppieri resiste e costringe il russo all’errore! Si va ai vantaggi. 30-40 Scambio lungo, stavolta sbaglia Khachanov. 15-40 Gran ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME. Altro buon servizio del. 40-15 Vincente diin risposta. 40-0 Servizio esterno e dritto per. 30-0 Prima vincente del. 15-0 Risposta corta delha campo libero e colpisce. GAME, 1-0. Con un dritto a sventaglio con i piedi dentro il campo,si salva da un game parecchio complicato. AD-40 Quarto punto consecutivo per Giulio, che costringe l’avversario ad un altro errore! 40-40 Con il coltello tra i denti,resiste e costringe ilall’errore! Si va ai vantaggi. 30-40 Scambio lungo, stavolta sbaglia. 15-40 Gran ...

