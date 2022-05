Leao, rinnovo faraonico con il Milan: è il più pagato della squadra, le cifre (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Milan vuole blindare Leao ed ha pronto un rinnovo di contratto stellare per uno dei giocatori più importanti nella rosa di Pioli. Nell’ultimo incontro di campionato, il Milan ha vinto tre a uno in casa del Verona grazie ai gol di Tonali (doppietta) e Florenzi. Successo importante perché consente ai ragazzi di Pioli di rispondere all’Inter, vittoriosa quattro a due contro l’Empoli, e tornare in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sui nerazzurri e centottanta minuti ancora da giocare. Nel match del Bentegodi grande protagonista è stato Leao, autore di una prestazione sontuosa condita da due splendidi assist; attaccante fortissimo con ampi margini di miglioramento (parliamo di un classe 1999) e la voglia, da parte della dirigenza, di rinnovargli il contratto il prima ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilvuole blindareed ha pronto undi contratto stellare per uno dei giocatori più importanti nella rosa di Pioli. Nell’ultimo incontro di campionato, ilha vinto tre a uno in casa del Verona grazie ai gol di Tonali (doppietta) e Florenzi. Successo importante perché consente ai ragazzi di Pioli di rispondere all’Inter, vittoriosa quattro a due contro l’Empoli, e tornare in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sui nerazzurri e centottanta minuti ancora da giocare. Nel match del Bentegodi grande protagonista è stato, autore di una prestazione sontuosa condita da due splendidi assist; attaccante fortissimo con ampi margini di miglioramento (parliamo di un classe 1999) e la voglia, da partedirigenza, di rinnovargli il contratto il prima ...

