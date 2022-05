IL MATTINO – Ospina e Meret via da Napoli: Musso e Maximiano nel mirino (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Napoli può vendere sia Meret che Ospina, per il ruolo di primo portiere ci sono Musso e Maximiano. La situazione portieri casa azzurra e molto spinosa. Tanto che si parla ancora oggi di uno scontro tra Spalletti e De Laurentiis sulla posizione di Meret e Ospina. Ma quello del portiere è un ruolo delicatissimo ed il Napoli, che è già sicuro della Champions League, farebbe bene a gettare le basi per un solido futuro partendo proprio dall’estremo difensore. Il tempo c’è, ma le occasioni possono volare via in fretta, quindi meglio agire con velocità e precisione, come fatto ad esempio con l’acquisto di Kvaratkshelia e Olivera. Maximiano e Musso: la strategia del Napoli Per il termine del campionato di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilpuò vendere siache, per il ruolo di primo portiere ci sono. La situazione portieri casa azzurra e molto spinosa. Tanto che si parla ancora oggi di uno scontro tra Spalletti e De Laurentiis sulla posizione di. Ma quello del portiere è un ruolo delicatissimo ed il, che è già sicuro della Champions League, farebbe bene a gettare le basi per un solido futuro partendo proprio dall’estremo difensore. Il tempo c’è, ma le occasioni possono volare via in fretta, quindi meglio agire con velocità e precisione, come fatto ad esempio con l’acquisto di Kvaratkshelia e Olivera.: la strategia delPer il termine del campionato di ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : Il Mattino - Meret e Ospina andranno via: sarà un rebus il mercato tra i pali - - SiamoPartenopei : Il Mattino annuncia: 'Via Ospina e Meret! Ecco i nomi per la porta' - MundoNapoli : Il Mattino: andranno via dal Napoli sia Ospina che Meret - sscalcionapoli1 : Il Mattino annuncia: “Via Ospina e Meret! Ecco i nomi per la porta” -