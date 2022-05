Advertising

pensivin : RT @gabri48_123: @Controcorrentv @Antonio_Tajani Ecco il più pirla di forza Italia, potevate risparmiarcelo! Ero di Forza Italia, ora no… - gabri48_123 : @Controcorrentv @Antonio_Tajani Ecco il più pirla di forza Italia, potevate risparmiarcelo! Ero di Forza Italia,… - AntonellaGramig : RT @FI_Toscana: Dal @Corriere della Sera: 'Il Governo è più forte, evitato il rischio di una #patrimoniale'. Il Vice Presidente di @forza_i… - EBamusement : RT @GESTORE_AWP: @EBamusement @DIOGENECINICO @simonefeder @VITAnonprofit @NoSlotOrg @Leonardobecchet @Jammasrl @anspinazionale @MaurizioFia… - EBamusement : RT @GESTORE_AWP: @EBamusement @DIOGENECINICO @simonefeder @VITAnonprofit @NoSlotOrg @Leonardobecchet @Jammasrl @anspinazionale @MaurizioFia… -

Agenzia askanews

E' la sinistra che mette a repentaglio il, checché ne dica Letta, sono i suoi alleati a creare problemi". Lo afferma il vicepresidenre e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio, ...... il nuovo banco di prova in Parlamento per ilsembra destinato ad essere proprio il decreto ... Enrico Letta, e della Lega, Matteo Salvini, e il vicepresidente di Fi, Antonio, sostengono ... Governo, Tajani: Draghi deve andare avanti anche senza M5s Roma, 9 mag. (askanews) - 'Sarebbe da irresponsabili mettere a repentaglio il governo in questo momento, e se il primo gruppo in Parlamento ...“Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi ed il coordinatore nazionale Antonio Tajani per il grande impegno profuso in ... Quando ci chiedono perché Forza Italia ha scelto di far parte del governo di ...