Eva Henger e Massimiliano Caroletti trasferiti in una clinica romana: "Eva dovrà essere sottoposta a diverse operazioni ma…" (Di lunedì 9 maggio 2022) Lo scorso 28 Aprile Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono stati vittime di un grave incidente stradale in Ungheria, dove purtroppo hanno perso la vita due persone. Entrambi hanno riportato varie fratture, Eva a gambe e braccia, Massimiliano allo sterno. I due sono stati prontamente soccorsi e trasferiti in due ospedali diversi. Nei giorni successivi all'incidente, Barbara D'Urso nel corso della sua trasmissione Pomeriggio 5 ha più volte dato degli aggiornamenti circa lo stato di salute della coppia che è poi intervenuta in collegamento lo scorso 3 Maggio. Eva stesa in un letto d'ospedale ha raccontato che ne avrà ancora per molto, ma per fortuna è riuscita a ricongiungersi con il marito nella stessa struttura ospedaliera. Essendo sposati, hanno anche ottenuto la possibilità di stare nella ...

