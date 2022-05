Elon Musk: "Se dovessi morire in circostanze misteriose sappiate che è stato bello conoscervi" (Di lunedì 9 maggio 2022) Elon Musk ha appena risposto indirettamente al direttore dell'agenzia spaziale russa con tweet: 'Se dovessi morire in circostanze misteriose sappiate che è stato bello conoscervi'. Elon Musk, proprietario di Tesla, SpaceX e più recentemente di Twitter, ha pubblicato un esilarante tweet sulla sua morte in risposta ad una minaccia diffusa attraverso Telegram da Dmitry Rogozin, direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Rogozin, facendo riferimento a una testimonianza del comandante della 36esima Brigata dei marines delle Forze armate ucraine, ha affermato che le attrezzature di Starlink di Musk per la connessione satellitare a Internet, sarebbero state consegnate ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 9 maggio 2022)ha appena risposto indirettamente al direttore dell'agenzia spaziale russa con tweet: 'Seinche è'., proprietario di Tesla, SpaceX e più recentemente di Twitter, ha pubblicato un esilarante tweet sulla sua morte in risposta ad una minaccia diffusa attraverso Telegram da Dmitry Rogozin, direttore dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Rogozin, facendo riferimento a una testimonianza del comandante della 36esima Brigata dei marines delle Forze armate ucraine, ha affermato che le attrezzature di Starlink diper la connessione satellitare a Internet, sarebbero state consegnate ...

