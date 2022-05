EasyJet toglierà l’ultima fila di posti dai suoi aerei più piccoli per far fronte alla mancanza di personale, dovuta ai tagli fatti durante la pandemia (Di lunedì 9 maggio 2022) La compagnia aerea britannica EasyJet ha annunciato che quest’estate rimuoverà l’ultima fila di posti (6 in totale) dai propri aerei A319, i più piccoli, per far fronte alla mancanza di personale dovuta ai tagli fatti durante la pandemia, quando a Leggi su ilpost (Di lunedì 9 maggio 2022) La compagnia aerea britannicaha annunciato che quest’estate rimuoveràdi(6 in totale) dai propriA319, i più, per fardiaila pandemia, quando a

