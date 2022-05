"Draghi da Biden per la poltrona Nato. E oggi il Cdx è più penoso del Csx" (Di lunedì 9 maggio 2022) "Si potrebbe pensare che il viaggio negli Stati Uniti del presidente del Consiglio ha una duplice motivazione, una legata all'altra. In primo luogo serve a rinsaldare il patto di subalternità dell'Italia agli Usa, come colonia servile di Washington ormai da diversi anni. L'altra spiegazione è che si tratta della buonuscita dal cosiddetto governo dei migliori... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 9 maggio 2022) "Si potrebbe pensare che il viaggio negli Stati Uniti del presidente del Consiglio ha una duplice motivazione, una legata all'altra. In primo luogo serve a rinsaldare il patto di subalternità dell'Italia agli Usa, come colonia servile di Washington ormai da diversi anni. L'altra spiegazione è che si tratta della buonuscita dal cosiddetto governo dei migliori... Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Delrio: “Draghi dovrebbe dire a Biden di abbassare i toni. Da uno scontro nucleare non ci sa… - fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo i… - fattoquotidiano : LA NATO BOICOTTA IL NEGOZIATO / DRAGHI OBBEDISCE, SCHOLZ NO Draghi va a Washington su una linea ultra-atlantista i… - AnnaMaritati : @Corriere E Draghi, che non è garanzia di nulla ma solo un viscido servo Usa, ubbidirà senz'altro agli ordini del r… - agorarai : Buongiorno e bentornati ad #agorarai. Alla parata del 9 maggio Putin ha attaccato l’Occidente ma non ha fatto rifer… -