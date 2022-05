Como | spunta una candidata “hot” nel partito di Calenda | è polemica

(Di lunedì 9 maggio 2022) Tra i candidati delAzione dell’Agenda2030, la lista che raggruppa anche esponenti di Più Europa e Italia Viva a sostegno delladi centrosinistra Barbara Minghetti alle Comunali, appare la 31enne Doha Zaghi. Ossia in arte Lady Demonique, una mistress che realizza e vende video hard. Candidatura che sta scatenando le polemiche, tanto da costringere Carloa intervenire su Twitter: “Non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Non ci sono i presupposti perché sia unadi Azione”. Nella lista ufficiale dei candidati, Zaghi viene definita “imprenditrice digitale e performer”. Lei si definisce “dominatrice” e rifiuta il termine “escort”. Dalle colonne della Provincia diha specificato che non offre prestazioni a pagamento. “Mi possono ...

'Non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione', ha scritto Calenda su ..."Ah chissà se Calenda che fa sempre tutto l'impettito contro l'evasione fiscale ha chiesto alla sua candidata aquante tasse paga per queste prestazioni professionali", ha scritto, sempre via ... Como, derby stile Anni Ottanta In campo spunta pure una moto "Non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione", ha scritto Calenda su Twitter ...Le liste di Calenda per le amministrative di Como presentano pure la candidatura di Lady Demonique, che si definisce "dominatrice" e che cita i casi di Cicciolina e Moana Pozzi ...