Bayern Monaco | spunta l’ipotesi Sadio Manè

(Di lunedì 9 maggio 2022) La dirigenza delha avuto un incontro con il procuratore del calciatore senegalese per manifestare l’interesse dei tedeschi Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il direttore sportivo del, Hasan Salihamidzic, ha incontrato il procuratore di. I tedeschi hanno fatto quindi la prima mossa per mostrare un serio interesse per il fuoriclasse senegalese. Ancora nessun discorso ufficiale con il Liverpool invece, con cuiha ancora un anno di contratto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo quel che riporta Sky Sport Deutschland, il Bayern Monaco ha incontrato il procuratore di Sadio Manè e gli ha esternato la voglia del Bayern di ingaggiare l'attaccante senegalese in estate. Ancora non ci sarebbero stati contatti col Liverpool.

Monaco di Baviera, 9 mag. - "Avremo dei colloqui, alcuni ne abbiamo già avuti. Poi vedremo cosa succede". Lo dice il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic in merito al futuro di Lewandowski e Gnabry.