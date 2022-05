(Di lunedì 9 maggio 2022) Da mesi si rincorrono voci di un presunto addio di. In un’intervista per La Stampa, lacampana ha fatto chiarezza sul suo futuro e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.del presunto addio aNei mesi scorsi, Dagospia aveva lanciato il rumor riguardante un possibile addio didopo oltre vent’anni. Nel giorno del suo compleanno, il 7 maggio, lacampana ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa. La 65enne ha rotto il silenzio sul rinnovo del contratto presso l’azienda di Cologno Monzese: “Provo a spiegarlo in modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione ...

Advertising

tuttopuntotv : Barbara D’Urso sarà a Mediaset la prossima stagione? Parla la conduttrice #Pomeriggio5 - FrancescoDioni4 : @DursoAVita1 Live non è la d’urso e finito da un anno e mezzo e nessun programma ha fatto ascolti superiori o perlo… - caldar77 : @GiovaQuez Giletti? La Barbara D'Urso con i pantaloni.. - redazionerumors : Barbara D’Urso via da Mediaset? “Ci sono persone ossessionate da me…” Leggi l'articolo completo su… - difa2007 : Barbara D'Urso, addio a Mediaset? La conduttrice rompe il silenzio -

Ad occuparsi costantemente di Eva è soprattutto. La presentatrice televisiva ogni giorno manda in onda un servizio sull'amica che attualmente è ancora in ospedale in situazioni ...continua a camminare in bilico tra Mediaset e la Rai. Alla conduttrice, infatti, nel corso della prossima stagione, a dicembre, scadrà il contratto con il gruppo per cui ha lavorato per ...