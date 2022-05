Audi - I segreti tecnici della RS Q e-tron

trong>Audi

(Di lunedì 9 maggio 2022) Quella ditrong> alla Dakar è stata una sfida particolarmente impegnativa. Non soltanto perché si trattava del debutto assoluto di Ingolstadt in un rally raid, ma in particolare per la tipologia di vettura con cui hanno scelto di affrontare la prova: una full electric, che anche in questo caso rappresenta una primizia per la competizione africana. L'trong> non è certo nuova all'approccio: nel corso degli anni, ha sempre usato il motorsport come piattaforma per sviluppare e promuovere nuove tecnologie al serviziotrong> produzione, dalla trazione integrale quattro nei rally dei primi anni Ottanta ai numerosi successi a Le Mans, prima con il diesel TDI poi con l'ibrido, e dal 2026 persino la Formula Uno. Ma oggi è la volta dell'elettrico in ...