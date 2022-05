Ansia e tensione a Kherson: verso una nuova repubblica russa? (Di lunedì 9 maggio 2022) Kherson per il momento appare “risparmiata” dalla guerra. Non ci sono macerie, non ci sono infrastrutture distrutte nel centro cittadino, parchi e viali sono frequentabili, così come gli ospedali sembrano funzionanti. Ma è solo un’apparenza. I danni materiali non sono ben evidenti perché qui i russi sono arrivati già il 3 marzo. Kherson infatti è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 9 maggio 2022)per il momento appare “risparmiata” dalla guerra. Non ci sono macerie, non ci sono infrastrutture distrutte nel centro cittadino, parchi e viali sono frequentabili, così come gli ospedali sembrano funzionanti. Ma è solo un’apparenza. I danni materiali non sono ben evidenti perché qui i russi sono arrivati già il 3 marzo.infatti è InsideOver.

Advertising

xcocoxco : Avevo l’ansia di beccare la sua ex in giro, stasera l’ho beccata e tranne un iniziale nervoso/fastidio/tensione, no… - emanuel8__ : @LucyMazza01 Io per fortuna in questi momenti ansia/tensione le sento pochissime volte - aviola59 : Io quando penso che sta per finire questa edizione ma poi ricordo che a settembre inizierà di nuovo l’ansia e la te… - Hellishlife_25 : È tornata l'ansia, quella brutta. Quella tensione che sale quando devo fare cose che non voglio fare. - alessio_desant : @SimoneCristao Tensione ansia e sradicamento ai coglioni me gratto da domenica scorsa... -