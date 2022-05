Ucraina, Bono e The Edge si esibiscono nella metropolitana di Kiev (Di domenica 8 maggio 2022) La rockstar irlandese Bono, frontman e cantante della band U2, elogia la lotta dell'Ucraina per la "liberta'" durante un'esibizione in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev, dove il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) La rockstar irlandese, frontman e cantante della band U2, elogia la lotta dell'per la "liberta'" durante un'esibizione in una stazione dellanel centro di, dove il ...

