Tutti i soldi ‘guadagnati’ sotto sequestro, arrestato giovane spacciatore a Napoli (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne incensurato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. Il giovane era alla guida della sua auto, in sosta lungo Via Romolo e Remo, nel cuore del rione Traiano. Parlottava con una persona, in piedi davanti allo sportello. Quando ha avvistato la pattuglia ha lanciato via un involucro e provato a comportarsi in maniera disinvolta, sperando di non essere stato scoperto. I militari gli hanno prima bloccato l’unica via di fuga e poi hanno recuperato la busta tra le erbacce. All’interno 120 grammi di hashish già divisi in 77 stecchette pronte per la vendita al dettaglio. E dalla quantità di banconote rinvenute non si esclude che lo spaccio avesse già avuto particolare impulso: 970 euro in contanti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio un 23enne incensuratodai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di. Ilera alla guida della sua auto, in sosta lungo Via Romolo e Remo, nel cuore del rione Traiano. Parlottava con una persona, in piedi davanti allo sportello. Quando ha avvistato la pattuglia ha lanciato via un involucro e provato a comportarsi in maniera disinvolta, sperando di non essere stato scoperto. I militari gli hanno prima bloccato l’unica via di fuga e poi hanno recuperato la busta tra le erbacce. All’interno 120 grammi di hashish già divisi in 77 stecchette pronte per la vendita al dettaglio. E dalla quantità di banconote rinvenute non si esclude che lo spaccio avesse già avuto particolare impulso: 970 euro in contanti ...

