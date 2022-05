Tennis: Halep, 'Mouratoglou sta cambiando il mio gioco, fiduciosa di tornare in alto' (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - A Roma, Simona Halep è una delle osservate speciali del torneo Wta. Un po' perché al Foro Italico ha vinto nel 2020, un po' perché – malgrado tutti i problemi recenti – è pur sempre una ex numero 1 del mondo. E un po' per via del suo nuovo coach, la star degli allenatori, Patrick Mouratoglou. “In effetti – dice scherzando la rumena – Patrick è molto aperto e uno dei lati positivi di stare con lui è che si ferma volentieri a fare foto con i fans, certamente più di quanto faccia io... Scherzi a parte, è una persona che ama quello che fa e trasmette tanta passione. Parlare con lui è importante perché mi dà una visione diversa del mio gioco rispetto a quanto era accaduto in precedenza”. “Di cambiamenti nel mio modo di approcciare gli allenamenti, di recente, ce ne sono stati tanti -prosegue la trentenne ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - A Roma, Simonaè una delle osservate speciali del torneo Wta. Un po' perché al Foro Italico ha vinto nel 2020, un po' perché – malgrado tutti i problemi recenti – è pur sempre una ex numero 1 del mondo. E un po' per via del suo nuovo coach, la star degli allenatori, Patrick. “In effetti – dice scherzando la rumena – Patrick è molto aperto e uno dei lati positivi di stare con lui è che si ferma volentieri a fare foto con i fans, certamente più di quanto faccia io... Scherzi a parte, è una persona che ama quello che fa e trasmette tanta passione. Parlare con lui è importante perché mi dà una visione diversa del miorispetto a quanto era accaduto in precedenza”. “Di cambiamenti nel mio modo di approcciare gli allenamenti, di recente, ce ne sono stati tanti -prosegue la trentenne ...

