“Sono stata fraintesa”: Elisabetta Franchi si difende (o almeno ci prova) (Di domenica 8 maggio 2022) “Sono stata fraintesa, le mie parole Sono state strumentalizzate. Non si è fatta attendere la replica di Elisabetta Franchi dopo le polemiche – scoppiate nella giornata di ieri – per le sue ultime dichiarazioni su donne e lavoro. La stilista, infatti, intervenendo al convegno “Donne e moda: il barometro 2022”, organizzato da PwC Italia con Il Foglio – alla presenza anche della ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti di Italia Viva – aveva raccontato di assumere solo donne che avevano raggiunto gli anta, in modo che non vi fosse il “pericolo” di una gravidanza. Parole che, naturalmente, avevano sollevato parecchie critiche, facendo volare il nome della stilista tra i trend topic su Twitter. E l’imprenditrice ha quindi risposto alle accuse con una story su Instagram, dove ha ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “, le mie parolestate strumentalizzate. Non si è fatta attendere la replica didopo le polemiche – scoppiate nella giornata di ieri – per le sue ultime dichiarazioni su donne e lavoro. La stilista, infatti, intervenendo al convegno “Donne e moda: il barometro 2022”, organizzato da PwC Italia con Il Foglio – alla presenza anche della ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti di Italia Viva – aveva raccontato di assumere solo donne che avevano raggiunto gli anta, in modo che non vi fosse il “pericolo” di una gravidanza. Parole che, naturalmente, avevano sollevato parecchie critiche, facendo volare il nome della stilista tra i trend topic su Twitter. E l’imprenditrice ha quindi risposto alle accuse con una story su Instagram, dove ha ...

