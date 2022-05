Sigaro e balletto | Conceicao fa festa come Ancelotti

Advertising

infoitsport : VIDEO - Il balletto con Vinicius, lo scherzo a Benzema e la foto col sigaro: Ancelotti mattatore a Madrid - sscalcionapoli1 : Il balletto con Vinicius, lo scherzo a Benzema e la foto col sigaro: Ancelotti mattatore a Madrid - tuttonapoli : VIDEO - Il balletto con Vinicius, lo scherzo a Benzema e la foto col sigaro: Ancelotti mattatore a Madrid - Damianodanny1 : SHOW DI RE CARLO V DOPO AVER TRIONFATO NELLA LIGA ANCELOTTI SI E’ SCATENATO NEI FESTEGGIAMENTI BALLETTO STRACULT… -

Corriere dello Sport

Il Porto si è aggiudicato il campionato portoghese per la trentesima volta nella storia: il titolo è stato festeggiato conin spogliatoio da Sergio Conceicao, un po' come Carlo Ancelotti ha celebrato la Liga vinta col Real Madrid.Da www.corrieredellosport.it FESTA REAL ANCELOTTI Se ne è scritto e parlato come fosse stata la 'partita del secolo', ma in realtà la semifinale di andata di Champions League tra Manchester City e ... Porto campione, Sérgio Conceição si scatena: sigaro e balletto Grazie alla vittoria ottenuta nei minuti di recupero sul campo del Benfica, i rivali di sempre, il Porto ha ottenuto il suo 30° successo nel campionato portoghese. Serata top per i 'dragoes', che megl ...Il Porto ha conquistato il suo trentesimo scudetto al cardiopalma. I Dragoes hanno battuto il Benfica al 94' aggiudicandosi il titolo alla penultima giornata. Una volta rientrati negli ...