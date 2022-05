Shilton: “La maglia di Maradona? Non la userei per lavare i piatti” (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri l’ex portiere inglese Shilton ha parlato della vendita della maglia di Maradona. Usando parole molto dure La maglia di Maradona usata contro l’Inghilterra nel 1986 è stata venduta all’asta. “El Pibe de Oro” si rese protagonista in quella sfida sia del “gol del secolo” ma anche di quello della “mano de Dios“. Questo episodio che porta in vantaggio gli argentini in quella partita, non è stato ancora digerito dai giocatori inglesi. Soprattutto da uno. Il portiere Shilton che è stato proprio battuto da quella rete. Intercettato dal “The Sun” alla notizia della vendita di quella maglia a 8,8 milioni lui ha risposto: “I wouldn’t have swapped with Maradona for all the tea in China for what happend on the day. I wouldn’t even use it around the house, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri l’ex portiere ingleseha parlato della vendita delladi. Usando parole molto dure Ladiusata contro l’Inghilterra nel 1986 è stata venduta all’asta. “El Pibe de Oro” si rese protagonista in quella sfida sia del “gol del secolo” ma anche di quello della “mano de Dios“. Questo episodio che porta in vantaggio gli argentini in quella partita, non è stato ancora digerito dai giocatori inglesi. Soprattutto da uno. Il portiereche è stato proprio battuto da quella rete. Intercettato dal “The Sun” alla notizia della vendita di quellaa 8,8 milioni lui ha risposto: “I wouldn’t have swapped withfor all the tea in China for what happend on the day. I wouldn’t even use it around the house, ...

Advertising

MundoNapoli : Shilton: “Maglia Maradona? Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow“ - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: '8 milioni per la maglia di Maradona? Non ci pulirei neanche i piatti' #shilton #maradona #sportmediaset - ParliamoDiNews : Shilton: `La maglia di Maradona? Non la userei neanche per pulire i piatti` #shilton #maglia #maradona #userei… - infoitsport : Shilton e la maglia di Maradona della “mano de Dios”: “Non la userei neppure per lavare i piatti” - infoitsport : Maradona, le accuse di Shilton: «Maglia record? Io l'avrei distrutta» -