Sangiovanni e Giulia stanno ancora insieme? (Di domenica 8 maggio 2022) Sangiovanni e Giulia Stabile stanno ancora insieme? I fan iniziano a temere seriamente per la coppia. Come stanno le cose? Ecco la verità. Sangiovanni e Giulia Stabile sono una delle coppie maggiormente seguite. Ad Amici non hanno mostrato solo la loro qualità artistica ma anche un sentimento profondissimo. Ragion per cui, tantissimi si sono innamorati della loro storia. Storia, inoltre, che ha vissuto anche il momento finale del percorso di Amici. Ora, però, molti si chiedono come stiano le cose tra loro due. Se la storia stia proseguendo oppure si sia interrotta. Sia Sangiovanni che Giulia Stabile continuano ad essere seguiti e amati. La coppia ha sicuramente fatto breccia nel cuore del ...

