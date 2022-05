Raid russo su una scuola nel Lugansk | fonti ucraine | «Sotto le macerie ancora 60 dispersi | probabilmente morti» – Il video

(Di domenica 8 maggio 2022) Ci sono60 persone disperse dopo l’attacco aereoche ieri pomeriggio ha colpito unanel villaggio di Bilohirivka, nella regione di. Ieri sera 7 maggio,spiegavano che erano state tratte in salvo circa 30 civili, salvati dalledella struttura crollata dopo l’attacco e nella quale avevano trovato rifugio almeno 90 persone. Secondo il capo dell’amministrazione militare della regione, Sergii Gaidai, citato da Ukrinform, le speranze di recuperare vive le persone rifugiate nellasono poche: «Tutte le 60 persone rimasteledegli edifici sono moltomorte». Già i servizi di emergenza ucraini avevano anticipato che ci sarebbero ...

