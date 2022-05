Playoff Serie C 2021/2022, Curcio fa sognare il Foggia: un gol al 90? piega la Virtus Entella (Di domenica 8 maggio 2022) Il Foggia piega 1-0 la Virtus Entella nel match valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale dei Playoff del campionato di Serie C 2021/2022, decide una rete realizzata al 90? da Alessio Curcio. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, costruendo una buona occasione dopo soli sette minuti con una conclusione dalla distanza di Petermann su cui Borra compie un grande intervento. Al 18? la formazione ospite perde Chiosa per infortunio e al suo posto entra Sadiki. L’inconveniente non intacca il morale dei liguri che, poco dopo, vanno vicini al gol del vantaggio con un colpo di testa di Coppolaro sugli sviluppi di corner che si spegne di poco sul fondo. Nel finale di ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Il1-0 lanel match valevole per l’andata del primo turno della fase nazionale deidel campionato di, decide una rete realizzata al 90? da Alessio. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, costruendo una buona occasione dopo soli sette minuti con una conclusione dalla distanza di Petermann su cui Borra compie un grande intervento. Al 18? la formazione ospite perde Chiosa per infortunio e al suo posto entra Sadiki. L’inconveniente non intacca il morale dei liguri che, poco dopo, vanno vicini al gol del vantaggio con un colpo di testa di Coppolaro sugli sviluppi di corner che si spegne di poco sul fondo. Nel finale di ...

