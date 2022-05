Nardi-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) Luca Nardi se la vedrà contro il britannico Cameron Norrie nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Il pesarese (numero 198 del ranking mondiale) doveva disputare le qualificazioni ma, visto il forfait di Lorenzo Musetti, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Per il classe 2003 c’è subito un avversario complicatissimo. Norrie, infatti, ormai da mesi staziona tra i primissimi giocatori del mondo. In questi primi quattro mesi di stagione ha messo a segno tantissimi piazzamenti tra cui le due finali ad Acapulco e Delray Beach. Il suo gioco mancino è capace di mettere a nudo le difficoltà di quasi tutti i tennisti. Nardi proverà a ben figurare. Anche per lui l’anno è partito alla grande con i due sigilli a livello Challenger a Forlì e Lugano. ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Lucase la vedrà contro il britannico Cameronnel primo turno degli. Il pesarese (numero 198 del ranking mondiale) doveva disputare le qualificazioni ma, visto il forfait di Lorenzo Musetti, ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. Per il classe 2003 c’è subito un avversario complicatissimo., infatti, ormai da mesi staziona tra i primissimi giocatori del mondo. In questi primi quattro mesi di stagione ha messo a segno tantissimi piazzamenti tra cui le due finali ad Acapulco e Delray Beach. Il suo gioco mancino è capace di mettere a nudo le difficoltà di quasi tutti i tennisti.proverà a ben figurare. Anche per lui l’anno è partito alla grande con i due sigilli a livello Challenger a Forlì e Lugano. ...

