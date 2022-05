Katia e Valeria e la lite, svelati i motivi: «La perdono, ma non dimentico». Cos’è accaduto (Di domenica 8 maggio 2022) Valeria Graci, ospite del podcast “One More Time” di Luca Casadei, ha svelato i motivi per cui ha interrotto il sodalizio con Katia Follesa, ormai 10 anni fa. Le comiche facevano parte di un duo e poi hanno intrapreso carriere da soliste. Per anni hanno fatto sorridere il pubblico di Zelig a Scherzi a parte con le parodie di Uomini e Donne e Miss Italia. «Ho un ricordo positivo dei dieci anni assieme a Katia. Ma a un certo punto nella vita accadono delle cose, si subiscono delle interferenze, si ha voglia di fare delle scelte diverse. Qualcosa si è rotto», ha spiegato riportando diversi retroscena. Sul primo incontro ha raccontato: «Lei veniva a vedere alcuni miei spettacoli a Milano. Era una mia fan. Ci siamo dette: perché non fare qualcosa insieme? È nato tutto per caso. E la nostra prima idea è stata parodiare le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 8 maggio 2022)Graci, ospite del podcast “One More Time” di Luca Casadei, ha svelato iper cui ha interrotto il sodalizio conFollesa, ormai 10 anni fa. Le comiche facevano parte di un duo e poi hanno intrapreso carriere da soliste. Per anni hanno fatto sorridere il pubblico di Zelig a Scherzi a parte con le parodie di Uomini e Donne e Miss Italia. «Ho un ricordo positivo dei dieci anni assieme a. Ma a un certo punto nella vita accadono delle cose, si subiscono delle interferenze, si ha voglia di fare delle scelte diverse. Qualcosa si è rotto», ha spiegato riportando diversi retroscena. Sul primo incontro ha raccontato: «Lei veniva a vedere alcuni miei spettacoli a Milano. Era una mia fan. Ci siamo dette: perché non fare qualcosa insieme? È nato tutto per caso. E la nostra prima idea è stata parodiare le ...

