Justin Bieber era convinto che il matrimonio avrebbe risolto i suoi problemi (Di domenica 8 maggio 2022) In principio Justin Bieber ha creduto che il matrimonio potesse essere la soluzione ai suoi problemi, ma soltanto crescendo ha capito che non è così semplice. Justin Bieber continua a sbottonarsi sul suo matrimonio. Il cantante ha sposato Hailey Baldwin non molto tempo fa e ha ammesso che c’è stato un momento della sua vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 8 maggio 2022) In principioha creduto che ilpotesse essere la soluzione ai, ma soltanto crescendo ha capito che non è così semplice.continua a sbottonarsi sul suo. Il cantante ha sposato Hailey Baldwin non molto tempo fa e ha ammesso che c’è stato un momento della sua vita … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Simo2367 : @majewsky2000 Sorpreso ? Stai parlando del goat della musica pop mondiale mica di Justin Bieber - avonsbusker : justin bieber ha scritto una canzone così bella come turn to you a quella stronza ?? - Tina19908 : RT @sunflowervol_II: a me mi fa ridere la vostra poca oggettività nei confronti di luigi. 'fa sempre le stesse cose' lui ieri sera vi ha f… - Idolovetennis : RT @guido_campagnaa: vorrei il guardaroba di justin bieber dentro il mio armadio grazie - _LucaRomagnoli_ : Per sbaglio ho ascoltato 5 secondi di una canzone di Justin Bieber cazzo -