Advertising

comedian72 : RT @agambella: Scopo della visita di Assad da Khamenei e Raisi è il rafforzamento dei rapporti economici tra Iran e Siria. - cybereport : RT @agambella: Scopo della visita di Assad da Khamenei e Raisi è il rafforzamento dei rapporti economici tra Iran e Siria. - Lukyluke311 : RT @agambella: Scopo della visita di Assad da Khamenei e Raisi è il rafforzamento dei rapporti economici tra Iran e Siria. - Ultron65 : RT @agambella: Scopo della visita di Assad da Khamenei e Raisi è il rafforzamento dei rapporti economici tra Iran e Siria. - IvoAyrton : RT @agambella: Scopo della visita di Assad da Khamenei e Raisi è il rafforzamento dei rapporti economici tra Iran e Siria. -

Agenzia ANSA

Il presidente siriano Bashar alsi è recato oggi a Teheran per una visita di un giorno, durante la quale ha avuto colloqui la Guida suprema iraniana Ali Khamenei e il suo omologo Ebrahim Raisi. Lo riporta Nournews, vicina ai ...... dal 1992 al 1996 è in Bosnia e nella Sarajevo assediata, poi è in Algeria, Sudafrica,, ... con il contingente di pace italiano, e in Siria, per l'inizio della rivolta anti. Nell'aprile del ... Iran: Assad a Teheran, colloqui con Khamenei e Raisi - Mondo Syria’s President Bashar al-Assad made an unannounced trip to Tehran on Sunday where he met with Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei and President Ebrahim Raisi, Iranian state media reported.Nour News, a website close to Iran's Supreme National Security Council, reported that Assad met Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and President Ebrahim Raisi earlier in the day. It said the ...