Internazionali BNL d’Italia 2022: Passaro lotta ma si arrende in due set a Garin (Di domenica 8 maggio 2022) Francesco Passaro si arrende a Cristian Garin nel primo turno del main draw degli Internazionali BNL d’Italia 2022. L’azzurro numero 366 del ranking mondiale era all’esordio assoluto nel circuito maggiore, con il tabellone principale di Roma raggiunto grazie alle prequalificazioni. Casse 2001, l’umbro ha dovuto vedersela con il cileno, in grandissima difficoltà in questa prima metà di anno, con tante eliminazioni precoci. Stavolta però fa valere la migliore classifica il numero 39 al mondo e piega in due set col punteggio di 6-3 6-2 il portacolori italiano, non senza dover un po’ soffrire la spensieratezza di Passaro. Che, purtroppo, si ritrova diverse situazioni vantaggiose nel corso dei due set, ma nei momenti decisivi pecca di inesperienza e manda alle ortiche la ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) Francescosia Cristiannel primo turno del main draw degliBNL. L’azzurro numero 366 del ranking mondiale era all’esordio assoluto nel circuito maggiore, con il tabellone principale di Roma raggiunto grazie alle prequalificazioni. Casse 2001, l’umbro ha dovuto vedersela con il cileno, in grandissima difficoltà in questa prima metà di anno, con tante eliminazioni precoci. Stavolta però fa valere la migliore classifica il numero 39 al mondo e piega in due set col punteggio di 6-3 6-2 il portacolori italiano, non senza dover un po’ soffrire la spensieratezza di. Che, purtroppo, si ritrova diverse situazioni vantaggiose nel corso dei due set, ma nei momenti decisivi pecca di inesperienza e manda alle ortiche la ...

