... tranne gli occhi, come indicato dalla Sharia, per evitare di provocare quando incontrano uomini che non siano mahram", cioè parenti stretti, recita il decreto firmato dal leader supremo dei,...In Afghanistan il governo deia Kabul ha reso obbligatorio il burqa per le donne in tutti i luoghi pubblici (Foto Ansa) Afghanistan, iil burqa alle donne Con un decreto ... I Talebani rimettono il burqa alle donne "Si coprano ma è meglio se restano a casa" Le afghane riprecipitano nel buio. Con un balzo indietro di vent’anni, i ‘nuovi’ talebani che da nove mesi sono tornati a comandare hanno imposto per decreto a tutte le donne, quando non siano in casa ...Sabato 7 maggio il governo dei talebani ha reso obbligatorio il burqa per le donne in tutti i luoghi pubblici. Il tutore maschio della donna potrebbe anche essere chiamato a presentarsi al ministero t ...