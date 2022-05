“Fallo nettissimo”: polemiche a non finire, Inter-Empoli nel caos (Di domenica 8 maggio 2022) L’Inter ha vinto venerdì contro l’Empoli 3-2, ma sul match di San Siro ci sono ancora delle polemiche arbitrali. Questa sera ci sarà un nuovo capitolo della lotta Scudetto. Il Milan, infatti, giocherà contro il Verona al Bentegodi e dovrà rispondere al successo di venerdì dell’Inter contro l’Empoli. I rossoneri, infatti, adesso sono secondi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 8 maggio 2022) L’ha vinto venerdì contro l’3-2, ma sul match di San Siro ci sono ancora dellearbitrali. Questa sera ci sarà un nuovo capitolo della lotta Scudetto. Il Milan, infatti, giocherà contro il Verona al Bentegodi e dovrà rispondere al successo di venerdì dell’contro l’. I rossoneri, infatti, adesso sono secondi in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MishelNishku10 : RT @tutticonvocati: ???#Bergonzi: 'Fallo di #Barella in #InterEmpoli? E' vero che deve essere sempre l'arbitro di campo a giudicare sull'ent… - serieAnews_com : #InterEmpoli, l’ex arbitro #Bergonzi: “Fallo nettissimo su #Barella” #Inter - macho_morandi : RT @tutticonvocati: ???#Bergonzi: 'Fallo di #Barella in #InterEmpoli? E' vero che deve essere sempre l'arbitro di campo a giudicare sull'ent… - DionisioMinerva : RT @tutticonvocati: ???#Bergonzi: 'Fallo di #Barella in #InterEmpoli? E' vero che deve essere sempre l'arbitro di campo a giudicare sull'ent… - LolloBerna95 : RT @tutticonvocati: ???#Bergonzi: 'Fallo di #Barella in #InterEmpoli? E' vero che deve essere sempre l'arbitro di campo a giudicare sull'ent… -