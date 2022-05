Embargo petroio russo | slitta ancora accordo tra i 27 Stati UE | restano i contrari | qualche progresso

(Di domenica 8 maggio 2022) Non parte il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, con l'graduale al petrolio di Mosca L'articolo proviene da Firenze Post.

Slitta ancora il via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 dell'Ue (Coreper) al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, con l'embargo graduale al petrolio di Mosca ...Fumata nera alla riunione degli ambasciatori sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Si punta a un'intesa per la prossima settimana. Fonti europee: fatti passi in avanti ma resta del lavoro ...