Cybersecurity: in Italia “rischio elevato” di attacco informatico (Di domenica 8 maggio 2022) Le aziende Italiane sono considerate a “rischio elevato” di subire un attacco o una violazione e hanno basse capacità di reazione. L’allarme emerge dall’ultimo report “Cyber Risk Index (CRI)” elaborato da Trend Micro, leader globale di Cybersecurity, in collaborazione con il Ponemon Institute e che riguarda il secondo semestre del 2021. Lo studio ha approfondito i livelli di rischio legati alla Cybersecurity nelle aziende di tutto il mondo e ha mappato lo scenario attuale attraverso la creazione del Cyber Risk Index (CRI), indicatore che calcolando il divario tra le difese cyber dell’azienda, ovvero la postura di sicurezza e la possibilità di subire un attacco, è in grado di predire il rischio di subire gravi danni cyber in una ... Leggi su quifinanza (Di domenica 8 maggio 2022) Le aziendene sono considerate a “” di subire uno una violazione e hanno basse capacità di reazione. L’allarme emerge dall’ultimo report “Cyber Risk Index (CRI)” elaborato da Trend Micro, leader globale di, in collaborazione con il Ponemon Institute e che riguarda il secondo semestre del 2021. Lo studio ha approfondito i livelli dilegati allanelle aziende di tutto il mondo e ha mappato lo scenario attuale attraverso la creazione del Cyber Risk Index (CRI), indicatore che calcolando il divario tra le difese cyber dell’azienda, ovvero la postura di sicurezza e la possibilità di subire un, è in grado di predire ildi subire gravi danni cyber in una ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @matricedigitale: L’Italia nel G7 delle password violate, la ricerca di @liviovarriale #Tech #bruteforce #cybersecurity #evidenza https… - CyberSecPlace : RT @matricedigitale: L’Italia nel G7 delle password violate, la ricerca di @liviovarriale #Tech #bruteforce #cybersecurity #evidenza https… - matricedigitale : L’Italia nel G7 delle password violate, la ricerca di @liviovarriale #Tech #bruteforce #cybersecurity #evidenza - NewsLeonardo : La guerra in Ucraina lancia la corsa alla cybersecurity: come l’Italia governa la cyber anarchia - CyberSecHub0 : RT @giornalettismo: Il primo via libera è arrivato giovedì 5 maggio dal Consiglio dei Ministri. Ora si procederà con il passaggio parlame… -