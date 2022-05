Advertising

sportli26181512 : Chelsea: un giocatore sempre più vicino all'addio: Il Real continua a monitorare il profilo di Rudiger. Nonostante… - ParliamoDiNews : Barcellona: un altro giocatore del Chelsea sulla lista | Mercato | - sportli26181512 : Barcellona: un altro giocatore del Chelsea sulla lista: Marcos Alonso vuole tornare in Spagna, più precisamente al… - AgenteChic : Xavi ritiene César #Azpilicueta un acquisto fondamentale. Il giocatore vorrebbe tornare in Spagna. Perciò, nonostan… - andrewguada : Capitano, giocatore simbolo del recente passato Blues.. ma #Azpilicueta non vale quei soldi, il #Chelsea fa bene a… -

Calciomercato.com

... che solo l'estate scorsa aveva sborsato più di 100 milioni per portarselo a casa: se il... come se fosse diventato unqualsiasi: cambiare marcia, rilanciando la sua carriera è ancora ...MANCHESTER (Regno Unito) - sarà undella Juventus a partire da luglio: lo dà per certo il tabloid inglese Daily Star che ...non ha più raggiunto le vette di rendimento dei tempi del. ... Barcellona: un altro giocatore del Chelsea sulla lista Il Real continua a monitorare il profilo di Rudiger. Nonostante l’acquisto per 5 miliardi da parte del Chelsea, il centrale difensivo non ha ancora rinnovato e l’arrivo nella capitale spagnola è ...Christian Pulisic torna nel mirino della Juve. L’americano del Chelsea in estate lascerà i Blues e Cherubini ci sta pensando. La Vecchia Signora ha bisogno di un giocatore che che abbia qualità perchè ...