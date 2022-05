Ca’ Foscari Short Film Festival 2022, i vincitori e la Masteclass con Luca Bigazzi (Di domenica 8 maggio 2022) Ca’ Foscari Short Film Festival 2022: tra la lotta dei giovani sfruttati dalle compagnie di delivery e il riconoscimento delle identità, ecco tutti i vincitori e il racconto della Masteclass con Luca Bigazzi Il cortometraggio Fantasma Neon – Neon Phantom (Brasile, 20’00’’) di Leonardo Martinelli, prodotto dalla Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), è il vincitore del Concorso Internazionale della dodicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival (qui il sito internet ufficiale), il primo Festival in Europa interamente organizzato e gestito da un’università, che si è sviluppato anche quest’anno in forma “diffusa” per ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Ca’: tra la lotta dei giovani sfruttati dalle compagnie di delivery e il riconoscimento delle identità, ecco tutti ie il racconto dellaconIl cortometraggio Fantasma Neon – Neon Phantom (Brasile, 20’00’’) di Leonardo Martinelli, prodotto dalla Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), è il vincitore del Concorso Internazionale della dodicesima edizione del Ca’(qui il sito internet ufficiale), il primoin Europa interamente organizzato e gestito da un’università, che si è sviluppato anche quest’anno in forma “diffusa” per ...

sissiisissi2 : RT @sissiisissi2: Domani, ore 14:30 @GiuseppeConteIT interverrà al convegno “ Multi-level Governance in Europe: the case of Covid-19 pandem… - ParliamoDiNews : Ca` Foscari Short Film Festival 2022: trionfa Fantasma Neon, tutti i vincitori #Speciali #IMAXe3D #Cinemabusiness… - cristinapasque : RT @sissiisissi2: Domani, ore 14:30 @GiuseppeConteIT interverrà al convegno “ Multi-level Governance in Europe: the case of Covid-19 pandem… - mauriziocori1 : RT @CaFoscariAlumni: In partenza il 4 maggio il @CaFoscariShort! Di ritorno in città in modalità diffusa, verrà inaugurata martedì la dodi… - cicognarosa : RT @sissiisissi2: Domani, ore 14:30 @GiuseppeConteIT interverrà al convegno “ Multi-level Governance in Europe: the case of Covid-19 pandem… -