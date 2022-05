Bye bye latte di soia. È l’ora del latte di patate (Di domenica 8 maggio 2022) photo courtesy gettyimages Ebbene sì, anche il mondo del food ha i suoi trend. E il wellness segue a ruota, confrontando proprietà e benefici. Sia legati alla cura di noi, che a quella di Madre Terra. La new entry nel mercato delle bevande a base vegetale è il latte di patate. Avete capito bene, sì. Ed è destinato a detronizzare tutti gli altri sostitutivi al latte vaccino. Tremano così latte di soia, di mandorle, di avena o di cocco, di cui già ci eravamo innamorati (e stufati…). Questa sorprendente creazione nasce dalla collaborazione nel 2021 tra la start-up svedese DUG e l’Università di Lund. Subito la bevanda ha vinto il titolo di miglior prodotto per allergici ai World Food Innovation Awards, un evento annuale che celebra l’innovazione nel ... Leggi su amica (Di domenica 8 maggio 2022) photo courtesy gettyimages Ebbene sì, anche il mondo del food ha i suoi trend. E il wellness segue a ruota, confrontando proprietà e benefici. Sia legati alla cura di noi, che a quella di Madre Terra. La new entry nel mercato delle bevande a base vegetale è ildi. Avete capito bene, sì. Ed è destinato a detronizzare tutti gli altri sostitutivi alvaccino. Tremano cosìdi, di mandorle, di avena o di cocco, di cui già ci eravamo innamorati (e stufati…). Questa sorprendente creazione nasce dalla collaborazione nel 2021 tra la start-up svedese DUG e l’Università di Lund. Subito la bevanda ha vinto il titolo di miglior prodotto per allergici ai World Food Innovation Awards, un evento annuale che celebra l’innovazione nel ...

