Bonus internet veloce in arrivo in Italia | scopri quanto ti spetta

E' in arrivo una nuova agevolazione per diffondere l'utilizzo della banda larga in Italia. Questa iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico si aggiunge a quella già decisa per le aziende. Il tentativo, da parte del governo, di aumentare la presenza della banda larga, che permette una fruizione più ottimale di internet, non si ferma. Si tratta di una serie di iniziative molto importanti, se si considera quale importanza ha raggiunto internet nella vita di tutti giorni, ed in particolar modo in quella lavorativa. Il governo ha deciso di erogare una nuova misura, dopo l'attivazione di un Bonus molto simile per le imprese, questa volta indirizzata alle famiglie.

