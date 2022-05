Azov: “Nessuna resa, non sprecate il nostro sacrificio” (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – “Nessuna resa, non sprecate il nostro sacrificio“: così i capi del reggimento Azov, asserragliato nell’acciaieria Azovstal a Mariupol. I combattenti ucraini barricati, ormai rimasti quasi senza acqua e viveri, hanno tenuto una conferenza stampa online durante la quale hanno dichiarato che “ci sono molti militari feriti da evacuare” da Azovsta. Azov: “La resa per noi è inaccettabile” “Combatteremo fino alla fine: la resa per noi è inaccettabile“. “Le forze russe – hanno detto i capi del reggimento Azov – stanno continuando a bombardare l’area e stanno cercando di assaltare l’impianto”. A sentire Kiev, le forze russe avrebbero approfittato della tregua per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 maggio 2022) Roma, 8 mag – “, nonil“: così i capi del reggimento, asserragliato nell’acciaieriastal a Mariupol. I combattenti ucraini barricati, ormai rimasti quasi senza acqua e viveri, hanno tenuto una conferenza stampa online durante la quale hanno dichiarato che “ci sono molti militari feriti da evacuare” dasta.: “Laper noi è inaccettabile” “Combatteremo fino alla fine: laper noi è inaccettabile“. “Le forze russe – hanno detto i capi del reggimento– stanno continuando a bombardare l’area e stanno cercando di assaltare l’impianto”. A sentire Kiev, le forze russe avrebbero approfittato della tregua per ...

