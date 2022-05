Auto prende fuoco in autostrada tra Udine Nord e Udine Sud (Di domenica 8 maggio 2022) Alle 9.30 circa del 8 maggio 2022 una squadra della sede centrale del comando Vigili del fuoco di Udine è intervenuta in Autostrada A23 tra i caselli di Udine Nord e Udine Sud in direzione Palmanova (UD) per l’incendio di un Autovettura. Illeso l’autista dell’Automezzo che accortosi del fumo che usciva dal vano motore ha arrestato il veicolo nella corsia di emergenza ed è sceso dall’Autovettura chiamando i soccorsi. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme per poi mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polstrada e personale del concessionario Autostradale. Leggi su udine20 (Di domenica 8 maggio 2022) Alle 9.30 circa del 8 maggio 2022 una squadra della sede centrale del comando Vigili deldiè intervenuta instrada A23 tra i caselli diSud in direzione Palmanova (UD) per l’incendio di unvettura. Illeso l’autista dell’mezzo che accortosi del fumo che usciva dal vano motore ha arrestato il veicolo nella corsia di emergenza ed è sceso dall’vettura chiamando i soccorsi. Giunti sul posto i Vigili delhanno provveduto a spegnere le fiamme per poi mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polstrada e personale del concessionariostradale.

Advertising

udine20 : Auto prende fuoco in autostrada tra Udine Nord e Udine Sud - - an4itay : @ElGusty99523701 Toglieranno le auto con la bensina/disel e ancora da vedere in quanti si prende l'auto elettrico..… - Ro19572176 : @Silvi_Etta84 Il mio compagno è tassista, pochi giorni fa 4clienti si siedono in auto senza mascherina e lui gli di… - LucianoQuaranta : RT @GiulyDuchessa: Ferrari prende tutta la prima fila a #MiamiGP Auto con +DWF della RedBull per ora ha pagato in Qualifica. Verstappen e… - bonaldo_mattia : RT @GiulyDuchessa: Ferrari prende tutta la prima fila a #MiamiGP Auto con +DWF della RedBull per ora ha pagato in Qualifica. Verstappen e… -