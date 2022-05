Vaiolo delle scimmie | un caso in Gran Bretagna | paziente ricoverato in ospedale a Londra

Advertising

MarySpes : RT @fratotolo2: Confermato un caso di vaiolo delle scimmie in Inghilterra. - VercesiCesare : ??Una malattia rara è stata registrata in Gran Bretagna. Un residente locale si è rivelato malato di vaiolo delle… - virginiasacchi : RT @fratotolo2: Confermato un caso di vaiolo delle scimmie in Inghilterra. - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #vaiolo delle #scimmie, un ricoverato a #londra: era tornato dalla Nigeria. Quali sono i sintomi - ParliamoDiNews : Caso di vaiolo delle scimmie in Inghilterra: il paziente tornava dalla Nigeria #Inghilterra -

scimmie , primo caso in Gran Bretagna . L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) ha confermato la presenza dell'infezione in un uomo che recentemente aveva viaggiato ...Un caso discimmie nell'uomo. Il caso è stato confermato dall'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) in un paziente che di recente ha viaggiato in Nigeria dove si ritiene abbia ...Vaiolo delle scimmie, primo caso in Gran Bretagna. L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) ha confermato la presenza dell'infezione in un uomo che ...Un raro caso di contagio da vaiolo delle scimmie è stato individuato a Londra in un paziente che era appena tornato dalla Nigeria, che attualmente si trova in cura in un ospedale di Londra.