(Di sabato 7 maggio 2022) Ilrappresenta in Italia un business da circa 4 miliardi di euro annui, e la vendita telefonica di beni e servizi produce un giro d'affari, per l'intera filiera, stimabile in 40 miliardi ...

Advertising

giornaleradiofm : Telemarketing: verso registro più telefonate, 5 a settimana - iconanews : Telemarketing: verso registro più telefonate, 5 a settimana - fisco24_info : Telemarketing: verso registro più telefonate, 5 a settimana: Codacons, +20% rispetto al periodo pre-Covid -

Agenzia ANSA

Un fenomeno quello delche, secondo il Codacons, si sta intensificando nell'ultimo ... hanno portato ad un incremento delle telefonate commercialigli utenti - afferma l'...... accrescere la fiducia o l'autorevolezzala propria comunità di riferimento e, nel caso di ...è consentito con il consenso del contraente o utente." Questa disposizione disciplina il,... Telemarketing: verso registro più telefonate, 5 a settimana - Ultima Ora Il telemarketing rappresenta in Italia un business da circa 4 miliardi di euro annui, e la vendita telefonica di beni e servizi produce un giro d'affari, per l'intera filiera, stimabile in 40 miliardi ...Il presidente Rustichelli: «I provvedimenti adottati dall’Autorità sono risultati inefficaci a contrastare il fenomeno delle attivazioni ingannevoli». Altroconsumo: «Nell’energia troppi contratti non ...